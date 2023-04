Ex dipendente Alival alla guida di Ugl agroalimentare

Da referente all’interno della Rsu di Alival a Ponte Buggianese, emblema di una crisi industriale ed occupazionale che colpisce sempre duro anche nella nostra provincia, alla guida dell’Ugl agroalimentare di Pistoia e Lucca. Questo è il nuovo incarico per Caterina Liparulo, eletta all’unanimità dai delegati presenti al congresso. "Una bella giornata – commenta Tiziano Fabbri, vice segretario di Ugl Pistoia – un congresso con interventi di spessore sia sindacali che politici. Ma la vera forza è stata proprio Caterina che, provenendo da una esperienza di RSU nell’azienda Alival ed ancora scossa dal licenziamento subito per chiusura dello stabilimento, ha avuto la forza di non arrendersi e di continuare in questa nuova veste sindacale. Donna instancabile nel lavoro e nella vita normale, mamma di due meravigliose bambine e attualmente in cerca di occupazione". Presenti anche il segretario regionale di Ugl, Giuseppe Dominici, e la segretaria nazionale Agroalimentare, Carla Ciocci.

S.M.