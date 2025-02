Ex colonia di Prunetta in degrado: "Pericolo amianto: ora la bonifica"

Il Circolo Legambiente di Pistoia, con Pro Loco Prunetta, Pro Loco Prataccio, Croce Verde Prunetta, annuncia di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Pistoia in merito alla grave situazione di degrado e pericolo in cui versa l’ex complesso Ipost situato in località Prunetta (Comune di San Marcello-Piteglio). La decisione è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche un nutrito gruppo di cittadini. "L’esposto, - si legge nella nota - firmato dal Legale Rappresentante di Legambiente Pistoia, Antonio Sessa, e preparato insieme alle Associazioni Locali, evidenzia come l’area, comprendente un’ex colonia e un ex albergo abbandonati dal 1997, costituisca una fonte di inquinamento ambientale e un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Il complesso si estende per circa 60.000 metri cubi ed è in uno stato di avanzato deterioramento a causa di anni di abbandono e atti vandalici". I punti chiave dell’esposto sono il degrado strutturale; il pericolo per la sicurezza; l’inquinamento ambientale e la mancanza di interventi, nonostante i sopralluoghi effettuati, inclusi quelli di Arpat. Segue la puntuale descrizione delle varie criticità partendo dalla facilità d’accesso alla precarietà di quanto all’interno, alla presenza di eternit fino al posizionamento della struttura che: "sul bacino idrografico del Vincio di Brandeglio e in parte su quello del Reno, con conseguenti possibili impatti anche sulla città di Pistoia". Da questo l’invito a tutti i sindaci affinché prendano decisamente una posizione. Dal mondo della politica era presente Franco Del Re che ha sottolineato che da parte del suo gruppo il problema era già stato affrontato e proseguirà con la cartiera de La Lima per estendersi alle altre situazioni critiche. "Si chiede alla Procura – conclude il gruppo delle associazioni - di accertare le responsabilità per lo stato di abbandono del complesso e di disporre gli interventi per la messa in sicurezza dell’area, la rimozione dei rifiuti e la bonifica dai materiali pericolosi, incluso l’amianto. Si ribadisce l’urgenza di un intervento da parte delle autorità competenti per tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Domenica 23 febbraio, nei locali della Pro Loco di Prunetta, si terrà un’assemblea pubblica per discutere delle altre iniziative possibili".

Andrea Nannini