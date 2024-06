Estra, ufficiali le conferme di Della Rosa e Saccaggi. La prossima mossa è stringere i tempi per Silins

Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi proseguono il loro cammino con il Pistoia Basket anche per il prossimo anno. Per il capitano biancorosso, inoltre, il contratto in essere è stato prolungato fino al 30 giugno 2026. "Sono molto contento di poter annunciare la permanenza di due colonne portanti della nostra squadra – dichiara il direttore sportivo, Marco Sambugaro – non hanno certo bisogno di presentazioni ma, su di loro, basta dire che hanno cucita addosso la maglia del Pistoia Basket. Ritengo che averli con noi anche nel prossimo campionato è un qualcosa di molto importante dal punto di vista delle motivazioni e del senso di appartenenza da far conoscere a tutti i volti nuovi che ci saranno".

Due conferme molto importanti in vista della prossima stagione perché Della Rosa e Saccaggi rappresentano Pistoia in tutti i suoi aspetti dentro e fuori dal campo. Due uomini ancora prima che giocatori che conoscono benissimo l’ambiente, sanno cosa vogliono i tifosi, cosa rappresenti il basket a Pistoia e quanto sia importante indossare questa maglia. Della Rosa, pistoiese doc, partito proprio dalla Curva Pistoia è decisamente "uno di noi", è il capitano, è colui che ci ha sempre messo la faccia anche e soprattutto nei momenti più difficili nonostante, giovanissimo, sarebbe toccato ad altri farlo. Saccaggi è pistoiese d’adozione, qui c’è la sua seconda cosa come ama dire lui, è uno che ha sempre lottato per questa maglia, uno che non si risparmia. Della Rosa e Saccaggi sono anche amici, sono due punti di riferimento nello spogliatoio, hanno carattere e grinta per far capire ai nuovi arrivati che tipo di comportamento e quali atteggiamenti bisogna tenere da queste parti ed è per questo che la loro conferma rappresenta una base importante su cui costruire il resto della squadra.

La società dovrebbe annunciare a breve anche l’acquisto di Karlis Silins, 26 anni, nato in Lettonia, 4/5 di 210 cm, lo scorso anno nel BG Gottingen nella Germany-Easycredit BB, così come la firma, salvo imprevisti dell’ultima ora, di David Bobalik (in coppia con un senior assistant) che prenderà il posto di Nicola Brienza. Dopo aver ufficializzato Silins e aver quasi chiuso il reparto dei lunghi, la società inizierà a stringere i tempi per formare quello che sarà il nucleo degli esterni con l’acquisto di un play, una guardia e un’ala. Pistoia per il prossimo anno ha deciso di adottare la formula del 6+6 per cui ci sarà a disposizione uno straniero in più rispetto alla passata stagione e di conseguenza un roster più lungo a disposizione del nuovo tecnico.

Maurizio Innocenti