Estra, spunta il nome di Jenkins. Tanta confidenza con il canestro

L’Estra Pistoia, per chiudere il cerchio, sembra orientata a puntare sull’esperienza. Come detto per completare il roster manca solo da riempire lo spot di guardia titolare e la società biancorossa è alla ricerca di un giocatore che sia un grado di garantire punti, di gestire il pallone ed essere un punto di riferimento per i compagni. L’identikit di quello che a tutti gli effetti sarà il sostituto di Payton Willis è quello di un giocatore esperto che sappia prendersi le proprie responsabilità sia in fase di regia che di realizzazione, non certo quello di un giovane di belle speranze desideroso di mettersi in mostra al grande pubblico. Un nome che circola in questi giorni è quello di John Jenkins. Nato a Nashville il 6 marzo 1991, Jenkins è una guardia tiratrice pura che conta oltre 170 presenze in NBA e vanta anche 9 presenze con la nazionale statunitense. Uscito dal college Vanderbilt è stato selezionato al Draft del 2012 al primo giro con la ventitreesima scelta assoluta dagli Atlanta Hawks con cui ha disputato ben tre stagioni. Successivamente, sempre in Nba, ha vestito le casacche di Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Washington Wizards e New York Knicks. Nella stagione 2017/2108 arriva la prima esperienza in Europa con la maglia del San Pablo Burgos nella Liga spagnola(12.7 punti di media).

Dopo avere detto addio alla Nba nella stagione 2019/2020 si accasa in Cina ai Jiangsu Dragons. L’anno successivo gioca in Israele all’Hapoel Eliat, poi di nuovo Spagna (Surne Bilbao, 12.6 punti di media) e Francia (Gravelines, 13.6). Nel 2022 inizia la stagione in G-League con gli Ignite per poi passare di nuovo in Spagna al Basket Girona, mentre lo scorso anno ha vestito la maglia dei Criollos de Cagua, nel primo campionato portoricano.

Il profilo sarebbe quello giusto, rimane solo da capire se si tratti solo di un’ipotesi o ci sia una trattativa in corso e, aspetto fondamentale, quante possibilità ci siano che si arrivi alla fumata bianca.

Maurizio Innocenti