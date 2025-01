Estra spalle al muro: imperativo vincere. La rincorsa salvezza inizia da Varese

Una partita da non sbagliare assolutamente. Domani contro Varese (PalaCarrara ore 19) i biancorossi hanno un solo risultato per continuare a sperare nella salvezza. È inutile girarci tanto intorno, la partita è di fondamentale importanza per il prosieguo del campionato e, visto l’attuale posizione di classifica le nove sconfitte consecutive, per Pistoia l’imperativo è vincere. Si tratta di un primo esame importante per capire se questa squadra ha le caratteristiche tecniche e caratteriali per riuscire nell’impresa perché di questo di tratta. Chiudere il girone d’andata con 6 punti e una striscia aperta di nove ko di fila non è il miglior viatico per iniziare il girone di ritorno tenendo conto che per salvarsi i biancorossi dovranno vincere almeno 8 delle 15 partite del girone di ritorno. Ecco spiegato il motivo per cui parlare d’impresa non è così fuori luogo così come definire un esame la sfida di domenica.

Sì perché per vincere certe partite non basta solo la tecnica, ci vuole qualcosa di più, serve cuore, voglia di lottare ma soprattutto un gruppo unito, aspetti che fino ad la squadra non ha dimostrato di possedere. Dimostrarlo contro Varese non sarà affatto facile perché la squadra di coach Herman Mandole viene da un ottimo periodo con tre vittorie consecutive (Napoli, Sassari e Treviso) che gli sono valsi l’11° posto in classifica con 12 punti, sei in più di Pistoia. Non ci sono dubbi sul fatto che Varese si sia ripresa rispetto all’inizio di campionato ma che soprattutto abbia trovato una quadra.

Capitolo italiani. Varese può contare su due italiani come Davide Alviti e Matteo Librizzi, che partono in quintetto, in grado di garantire qualità e quantità con 24.3 minuti di media il primo e 22.7 il secondo. Il resto della truppa degli italiani con Elisee Assui N’Guessan e Abdel Fall hanno minutaggi decisamente inferiori, 4,6 e 8.9. Diciamo che rispetto a Pistoia che ha in Lorenzo Saccaggi (12.1 minuti di media) e Gianluca Della Rosa (11.4 minuti di media) i giocatori con maggiore presenza in campo, Varese ha due italiani da quintetto di grande impatto.

Numeri e statistiche a parte, che hanno la loro importanza, ciò che più conta è che la squadra inizi a pensare, a giocare ed a vivere come una vera squadra. Le 9 sconfitte di fila sono arrivate non solo per demeriti tecnici ma soprattutto caratteriali perché nei finali i giocatori hanno pensato in modo individuale e non di squadra, hanno cercato di risolvere la gara con un canestro e non con una difesa. Non è un segreto che si cercano le soluzioni individuali quando non c’è un gruppo unito ma ora è arrivato il momento di fare quadrato per il bene di Pistoia.

