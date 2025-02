Estra-Scafati, no biglietti a residenti nel Salernitano

In vista della partita di basket tra la Estra Pistoia e la Givova Scafati" in programma il prossimo 8 febbraio alle ore 20.30, il prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno. La decisione, condivisa con il Questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, è stata adottata sulla base delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, con l’obiettivo di prevenire possibili disordini e garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, come succede anche per tutte le altre partite, i tagliandi per il settore ospiti non sono e non verranno messi in vendita online ma soltanto al botteghino (che aprirà venerdì 7 febbraio dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 8 10.30-12.30 e dalle 18 a inizio gara) con esibizione di un documento di identità da parte di chi vorrà acquistare il biglietto nel suddetto settore.