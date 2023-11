Estra Pistoia per la raccolta fondi di Monrif

Il primo gesto importante di sostegno alle popolazioni travolte dall’alluvione arriva dal mondo dello sport pistoiese. Fra le prime realtà ad aderire alla raccolta fondi del gruppo Monrif "Un aiuto per la Toscana", infatti, c’è Estra Pistoia Basket: una quota dell’incasso della partita casalinga di oggi contro l’Umana Venezia sarà devoluta sul conto corrente appositamente aperto. A questa si aggiungeranno anche i soldi messi insieme dalla tifoseria organizzata della Baraonda Biancorossa. Un atto bellissimo che vede la pallacanestro nostrana apripista in una missione concreta che punta a fare qualcosa di concreto per chi sta soffrendo. Ci auguriamo che Estra Pistoia Basket sia da esempio.