Estra mai così male dalla stagione 2018. Aspettando Varese

PISTOIAL’Estra con la sconfitta subita contro Trieste è arrivata a nove sconfitte consecutive eguagliando il record negativo risalente alla stagione 2018/2019. Una stagione che non evoca certo dolci ricordi e che vide Pistoia con un passo in A2 salvata solo da episodi del tutto fortuiti. In quella stagione Pistoia targata OriOra incappò in una serie di nove sconfitte che costarono la panchina ad Alessandro Ramagli che venne sostituito da Paolo Moretti al suo ritorno sulla panchina biancorossa.

Una stagione decisamente negativa per Pistoia, retrocessa sul campo e salvata dalla penalizzazione inflitta a Torino con un continuo cambio di giocatori senza mai arrivare a trovare fino in fondo la giusta quadra. A dire il vero tecnicamente le sconfitte sarebbero state 10 ma la gara contro Milano, persa sul campo, venne poi archiviata con un 20-0 per Pistoia per il caso Nunnally che giocò da squalificato. Episodi fortuiti, appunto, che consentirono a Pistoia di rimanere nella massima serie. Inutile dire che già aver eguagliato questo record negativo non è poi così onorevole figuriamoci poi se malauguratamente Pistoia dovesse batterlo. Per il bene di tutti è auspicabile che già domenica si interrompa questa striscia negativa perché una sconfitta nella sfida interna contro Varese rappresenterebbe un duro colpo da dover assorbire.

M.I.