Estra, l’invito di Saracca ai tifosi: "Stop polemiche, uniti con Rowan"

"È il momento di cessare con le polemiche e di dare fiducia alla società". Questo il monito lanciato dal direttore generale biancorosso Ettore Saracca nel corso di una chiacchierata con la stampa. La fiducia, però, non si dà a scatola chiusa e giustamente i tifosi hanno bisogno di rassicurazioni prima di fidarsi a partire da conoscere la composizione della società, gli obiettivi e l’impegno economico profuso. "I soci sono Ron Rowan, Steven Raso, Greg McDonald, Mark Chachowski – dice Saracca – In America funziona diversamente che da noi, qui c’è uno spirito di andare a chiedere chi sono, cosa fanno, mentre loro vogliono mantenere riservata la loro privacy. Sono persone che hanno le loro attività e interessi in America e proprio in questi giorni hanno lanciato un messaggio molto importante attraverso il presidente facendo sapere che loro lavoreranno duramente tutti i giorni per il bene del Pistoia Basket e per far sì che il marchio della pallacanestro pistoiese cresca ancora di più. Per quanto riguarda il debito è in linea con la tabella che abbiamo pianificato".

La piazza, però, non ha accolto positivamente le prime mosse della nuova proprietà. In modo particolare ciò che preoccupa i tifosi è la sensazione che ci sia un uomo solo al comando a prendere le decisioni. "Dobbiamo capire che questo è un passaggio epocale – prosegue Saracca – la nostra realtà non è mai stata abituata ad avere rapporti con soggetti di caratura internazionale, qui siamo sempre stati abituati alla familiarità perché i soggetti erano noti e conosciuti. Rowan sa perfettamente quelle che sono le reazioni della piazza, il messaggio che mi ha rasserenato è che ha detto che dobbiamo stare tutti molto tranquilli perché lui sa ciò che sta facendo. Direi che è l’ora di cessare le polemiche e di dare fiducia a questa società. Il disamoramento della piazza fa parte del tifo e della passione. È chiaro che quando ti affezioni ad una persona com’è stato il nostro coach che ci ha fatto vivere anni stupendi, quando c’è un passaggio come questo la gente rimane disorientata. Noi sapevamo che la strada da percorrere era quella della ricerca di un allenatore come Dante Calabria che potesse essere un elemento importante per il roster che è stato allestito. Il fatto stesso che gli sia stato fatto un contratto triennale la dice lunga sul progetto sportivo e societario"

Saracca ha parlato anche di Marco Sambugaro: "Non è stato esautorato dalle proprie responsabilità, lavora sempre in completa autonomia e ha condiviso in maniera totalitaria la costruzione del roster fino ad oggi. Rowan non è un uomo solo al comando c’è una società che sta lavorando in tutti i suoi effetti, c’è un modo diverso di lavorare, la squadra l’hanno decisa Sambugaro e la parte societaria, l’allenatore l’abbiamo comunicato quando è stato possibile comunicarlo".

Maurizio Innocenti