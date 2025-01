Estra, andata e ritorno all’inferno. Ripresa d’orgoglio e Varese va ko

Estra

111

Openjobmetis

96

ESTRA : Forrest 18, Christon 29, Rowan 23, Kemp 14, Cooke 6; Silins 15, Della Rosa 6, Benetti ne, Anumba ne, Saccaggi ne, Novori ne, Boglio ne. All. Okorn.

OPENJOBMETIS VARESE: Librizzi 15, Hands 21, Alviti 9, Johnson 14, Akobundu-Ehiogu 8; Gray 3, Bradford 8, Tyus 12, Assui N’Guessan 6, Virginio ne, Reghenzani ne, Fall ne. All. Mandole.

Arbitri: Lanzarini, Gonella, Marziali.

Parziali: 28-28, 45-59, 81-73.

La fine di un incubo. L’Estra torna a vincere dopo nove sconfitte di fila e lo fa nel momento più importante della stagione, ribaltando anche la differenza canestri negli scontri diretti con Varese. Una faticaccia il ritorno al successo dei biancorossi, irriconoscibili nel primo tempo, chiuso sotto di quattordici e con 59 punti subiti. Dopo i fischi del PalaCarrara, nella ripresa rientra in campo un’altra squadra e arriva così la rimonta tutto cuore, con Christon nel ruolo di trascinatore. Nel mezzo l’espulsione show di Okorn che ha ulteriormente caricato l’ambiente.

La cronaca. Pistoia parte bene con Forrest e Rowan ( 22-16). Varese, pur in difficoltà per il terzo fallo di Johnson (fino a lì 3/3 da tre punti) reagisce subito e piazza un parziale di 0-7 tornando avanti (22-23). Si va punto a punto fino alla fine del quarto che fissa il punteggio sul 28-28. Nel secondo quarto accade ciò che nessuno avrebbe voluto succedesse: Varese alza l’intensità e inizia a martellare la retina come se non ci fosse un domani dal 33-33 nel giro di 3 minuti Pistoia subisce un parziale di 0-11 (33-44) e da lì in avanti è notte fonda. La squadra non riesce ad abbozzare una difesa degna di questo nome e Varese passeggia a piacimento dentro e fuori dall’area senza trovare resistenza. L’Estra scivola sempre di più (39-52), toccando il -14 a fine del quarto (45-59). Si va al riposo con la squadra in difficoltà e una partita da ribaltare.

Dagli spogliatoi esce un’Estra completamente diversa, con il sangue agli occhi dopo la strigliata sicura impartita da Okorn. I biancorossi iniziano piazzando un break di 13-0 sospinti da Rowan e Forrest (58-61), parziale che diventa di 20-4 quando Pistoia trova il pari (65-65) con un Christon devastante. Il PalaCarrara è una bolgia. Una fischiata da rivedere di Lanzarini e coach Okorn perde le staffe: doppio fallo tecnico ed espulsione. Una botta di energia impressionante visto che la squadra alza ancora di più i giri e allunga le mani sull’incontro con Silins e Kemp (81-73 al 30’. L’inerzia è dalla parte di Pistoia che nell’ultimo quarto non si volta più indietro. Show offensivo: segnano Della Rosa, Forrest e Rowan 96-83 al 36’). è fatta, Pistoia si è svegliata dall’incubo.

Maurizio Innocenti