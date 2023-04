"Esserci sempre", la polizia di Stato festeggia l’anniversario

Mercoledì prossimo, 12 aprile, la Polizia di Stato celebra il 171° anniversario della sua fondazione. Sono diverse le iniziative che sono previste in città, vediamole nel dettaglio. Alle ore 9 nel palazzo della Questura, in via Pertini, sarà deposta una corona d’alloro in memoria dei Caduti della Polizia di Stato alla presenza del Prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina. Alle ore 11 la cerimonia pubblica si sposterà al Teatro Manzoni, in corso Gramsci, alla presenza delle autorità istituzionali, di rappresentanze dell’Anps (Associazione nazionale della Polizia di Stato) del personale in servizio e della cittadinanza. Nel corso della cerimonia al Manzoni saranno consegnati, con la tradizionale solennità, i riconoscimenti conferiti dal Capo della Polizia al personale che si è distinto con merito nel corso delle attività svolte in servizio. "La celebrazione – cone si legge nella nota della questura di Pistoia – è l’occasione per riaffermare la vocazione della Polizia di Stato di operare al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche. Il tema ispiratore sarà, come negli anni scorsi, “Esserci Sempre”".

Di particolare interesse per i cittadini che vorranno visitarlo, sarà l’allestimento nei giardini Anna Magnani (proprio dietro al teatro), con l’esposizione di veicoli e divise storiche della Polizia di Stato, stand della Polizia Scientifica, del Nucleo sicurezza e soccorso sulle piste da sci con i cinofili, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale che rimarranno aperti dalle 9.30 fino alle 13.30.

"Nell’occasione – spiega ancora la questura – saranno presenti anche esperti della Divisione Anticrimine con istruttori di difesa personale della Polizia di Stato per illustrare la campagna “…Questo non è amore”, per sviluppare maggior consapevolezza in tutta la cittadinanza, e in particolare nelle donne, sul pericolo di certi comportamenti che spesso vengono anche tollerati".