"Esserci sempre. È il nostro motto. Noi ci puntiamo"

Questore Marco Dalpiaz, da alcune settimane vediamo una maggiore presenza delle forze di polizia agli ingressi della città e anche all’interno del centro storico: c’è un motivo particolare? "Quello a cui stiamo puntando, già da diverso tempo, è ‘Esserci sempre’, che è il nostro motto, il quale esprime un concetto che non è soltanto fatto di due parole, ma di sostanza. Noi dobbiamo raccogliere assolutamente le istanze del cittadino su ogni tipo di esigenza e dobbiamo mettere in campo le migliori forze per raggiungere questi risultati e dare la sensazione di sicurezza, non solo quella sostanziale, ma anche quella percepita. Devo dire che la situazione della criminalità nella nostra provincia è assolutamente sotto controllo, ma sta a noi, grazie anche a l’input che ci viene dato dalla collettività, porre in essere e in campo le migliori risorse e strategie, per accrescere quel senso di sicurezza che il cittadino doverosamente chiede".

Ci sono reati, come le truffe agli anziani e più in generale alle persone fragili, che risultano in crescita. Cosa si sta facendo in tal senso? "Sì, tra i tanti reati che affliggono questa provincia, come anche in tutta Italia, quello delle truffe alle fasce più deboli e agli anziani è sicuramente il più odioso. Ovviamente mettiamo in atto, con tutte le altre forze di polizia sul territorio, i migliori presidi di prevenzione, ma anche servizi investigativi che nascono dal tentativo di truffa o dalla truffa consumata, spingendoci all’individuazione degli autori del reato. In tal senso è di grande rilievo la campagna informativa che abbiamo fatto ultimamente, e che è ancora in corso, nei supermercati Conad, con la partecipazione di questa importante realtà, che ci vede impegnati in modo capillare nella distribuzione nei punti di tutto il territorio provinciale di dépliant che danno informazioni agli anziani e a tutti quanti i cittadini. L’obiettivo, infatti, è creare una una rete di prevenzione che parte dall’anziano, che lo deve sapere in prima battuta e che investe tutte le persone che lo circondano, dai familiari che devono capire quali sono le insidie e stimolare ogni giorno i propri cari ad evitare di esserne trappola".

Furti e rapine: la realtà percepita dai cittadini a volte non coincide con le statistiche ufficiali. "Premesso che il cittadino ha sempre ragione, la nostra missione è di risolvere e tranquillizzare l’utente primario. Però devo dire che per quanto riguarda le rapine non sono cruente e sono in netta diminuzione. I furti, invece, sono in aumento e risultano in linea con il trend nazionale: riguardano soprattutto la ricerca estemporanea di denaro o oggetti da rivendere al mercato illecito. Questo perché la crisi coinvolge tante persone, alcune delle quali poi si buttano nell’illegalità per recepire qualche soldo".

Patrizio Ceccarelli