Esami diagnostici anche di sera. Quasi duemila svolti a Pistoia per abbattere le liste d’attesa

Pistoia, 30 marzo 2023 – L’obiettivo era quello di ridurre il più possibile le liste di attesa per gli esami diagnostici. E il piano realizzato nel 2022 dall’Asl Toscana Centro ha portato un bel risultato: sono stati 4.500 gli esami di risonanza magnetica effettuati negli ospedali del territorio, di cui oltre 1.800 sono stati quelli erogati all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Un risultato ottenuto prolungando l’orario delle prestazioni, ovvero impiegando personale medico, di infermieri e tecnici e l’uso delle apparecchiature, anche di sera, dalle 20 fino alla mezzanotte e poi il sabato pomeriggio e nel turno diurno della domenica. Qualche dato per comprendere quanto questo progetto abbia significato per i cittadini pistoiesi. Medici radiologi, tecnici di radiologia e infermieri della Radiologia dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, diretto dalla dottoressa Letizia Vannucchi, hanno partecipato attivamente al progetto e nel corso del 2022 sono state eseguiti circa 800 esami di risonanza magnetica, 630 ecografie e 410 tac. Nei primi 2 mesi del 2023, inoltre, sono stati eseguiti altri 150 esami di risonanza magnetica, 150 ecografie e 60 tac. Un traguardo eccezionale, anche confrontato con i dati complessivi realizzati grazie a questo progetto degli ospedali dell’Asl Toscana Centro: oltre 4500 gli esami...