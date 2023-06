"Erba alta e degrado" Esercenti di Tobbiana contestano l’incuria

"A Tobbiana c’è scarsa manutenzione degli spazi pubblici, inadeguata pulizia e erba alta nelle aree verdi". La protesta viene da alcuni esercenti che si trovano all’ingresso principale del paese. "Tobbiana potrebbe essere un gioiello se fosse tenuto meglio – dicono – invece c’è una situazione di scarso decoro". "Le strade non vengono pulite bene – dice Valentina Guidotti, titolare del ristorante "La Bottega di Tobbiana" – e oltretutto le macchine addette allo spazzamento delle strade passano alle 19,30, proprio quando ho preparato i tavoli apparecchiati nello spazio all’aperto del ristorante, alzando un tremendo polverone. Certe attività dovrebbero essere svolte la mattina presto. L’erba è altissima nel giardino pubblico e anche lungo un percorso pedonale che va da via Gramsci a via Fratelli Cervi che è anche pericoloso perché la pavimentazione in pietra è dissestata in diversi punti. La vegetazione è cresciuta al punto che dalle panchine non si vede più bene neanche il panorama della valle". "La manutenzione del manto stradale è carente – afferma Avio Signori – c’è una buca che non viene riempita ormai da molto tempo e la pulizia delle strade viene fatta in modo molto sommario. Il percorso pedonale è dissestato e in via Cervi c’è una palizzata in legno fatiscente che rappresenta un pericolo se qualcuno vi si appoggiasse". Un’altra lamentela riguarda i servizi di raccolta dei rifiuti porta a porta. "Il ritiro della carta non è sempre puntuale – dice Valentina Guidotti – e questo mette in difficoltà specialmente chi come noi ha un’attività commerciale". "

C’è poi il problema dei bidoni della raccolta differenziata – aggiunge Signori – che non vengono mai puliti. Noi non possiamo farlo per conto nostro, dovremmo prenderli e portarli a un lavaggio, ma non siamo neanche autorizzati a farlo. Il problema è che senza pulirli, specie quelli dell’organico, emanano un cattivo odore che non è decoroso". Un altro problema, in questa parte del paese resta la mancanza cronica di posti auto. Il Comune ha realizzato un nuovo parcheggio ma nella parte opposta del paese e ne ha progettato un altro in via dei Colli, ma all’ingresso di Tobbiana in via Gramsci ancora i posti auto mancano. Problema segnalato più volte, ma a loro dire vanamente. "Qui a Tobbiana ci si sente un po’ dimenticati", conclude Signori.

Giacomo Bini