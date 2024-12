Emergenza truffe agli anziani. Prefettura e Comune in campo

La Prefettura ha dato il "disco verde" a due progetti presentati dal Comune di Pistoia che dovranno ricevere apposita copertura da fondi governativi per quanto riguarda la prevenzione delle truffe e l’incremento dell’illuminazione pubblica in zone ritenute a rischio. Sono questi gli aspetti emersi dall’ultimo incontro che si è tenuto in Prefettura questo venerdì, presieduto dal Prefetto Licia Donatella Messina, in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un momento decisamente importante, complice anche l’attenzione che nelle ultime settimane viene data alla questione sicurezza in tutta la provincia, con un impegno costante e puntuale su strade e punti strategici da parte delle Forze dell’ordine. Pertanto, in questa riunione è stata compiuta una disamina congiunta delle recenti iniziative sulla sicurezza portate avanti dal Comune di Pistoia e per fare un punto aggiornato di situazione sulle misure di prevenzione e controllo coordinato del territorio, sulla scorta delle recenti indicazioni diramate dal Ministero dell’Interno. Come detto, durante lo svolgimento della riunione del Comitato per la sicurezza, il Comune ha messo sul tavolo due progetti ai quali è stato dato il via libera.

"Il primo – fa sapere la Prefettura – è denominato ’Truffa, no grazie’ e mira a prevenire e contrastare le truffe contro gli anziani, comprese quelle perpetrate online, mediante attività di sensibilizzazione, incontri di formazione e informazione, oltre alla produzione e diffusione di materiale informativo. Il secondo progetto, rientrante tra le iniziative in materia di sicurezza urbana, prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica del giardino di via Tasso. I progetti sono stati trasmessi agli uffici centrali del Ministero dell’Interno per il completamento dell’iter di approvazione finalizzato a ottenere l’accesso ai rispettivi fondi stanziati dal Governo". Nella riunione del Comitato, inoltre, si è parlato anche di andare a pianificare quelle che sono le attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di articoli pirotecnici, argomento sempre particolarmente di attualità negli ultimi giorni dell’anno ed in attesa della divulgazione dell’apposita ordinanza dall’Amministrazione, nonché le misure di vigilanza coordinata del territorio delle forze di Polizia.

S.M.