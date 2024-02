Elezioni per la metà delle amministrazioni

La panoramica del rinnovo del consiglio provinciale per il prossimo biennio si va a scontrare con le imminenti elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che coinvolgeranno il territorio in maniera massiccia. Ricordiamo, infatti, che dovranno essere rieletti i sindaci – e rispettivi consigli comunali – di Agliana e Montale per quel che concerne la piana, Sambuca Pistoiese (e anche Abetone Cutigliano se andrà in porto la mozione di sfiducia a Danti) per la montagna, unitamente a larga parte della Valdinievole. Le sfide più attese sono quelle di Montecatini e Monsummano Terme, ma ci saranno le urne aperte anche a Lamporecchio, Pieve a Nievole, Massa e Cozzile, Buggiano e Chiesina Uzzanese. Il tutto con la novità, per qualche primo cittadino, di potersi ripresentare dopo la modifica della legge che prevede anche il terzo mandato.