Elettricisti, venditori e un farmacista part-time

Si ricercano 10 agenti di vendita per la zona di Prato e di Pistoia per vendita di dispositivi ecologici, attività di ricerca di nuovi clienti, presentazione dei prodotti. Gradita ma non necessaria esperienza nella vendita. Info e candidature 347 4181299 o [email protected]. Si ricerca farmacista per parafarmacia con esperienza anche minima. Orario di lavoro part time dal lunedì al sabato mattina, dalle 9 alle 13. Per info e candidature contattare il signor Zhong Hua a [email protected]. L’azienda Plandri e Belli, invece, ricerca elettricisti con esperienza per realizzare ed eseguire manutenzione di impianti elettrici civili, industriali e di pubblica illuminazione, manutenzione di impianti legati alla viabilità stradale, della segnaletica luminosa per la sicurezza stradale, di telecomunicazione e trasmissione dati, cablaggio quadri, passaggio cavi. Info e candidature: 055 877493 e [email protected]