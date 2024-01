Elettricista con esperienza. Per i giovani, apprendistato

Azienda di Pistoia ricerca elettricista per installazione e manutenzione impianti civili e industriali, impianti di videosorveglianza e impianti fotovoltaici. Si richiede: esperienza pregressa nella mansione e possesso di patente di guida. Si offre contratto a tempo pieno e determinato. Si valuta anche apprendistato per giovani con formazione inerente. Contattare il signor Alberto Ercolini al 338 4211310 o via e-mail a [email protected]. Nims, azienda del gruppo Lavazza, cerca invece persone dinamici e motivati, anche alla prima esperienza, per progetto di ampliamento della rete commerciale. Valutiamo disponibilità full time e part time. L’interessato deve essere in possesso di patente B e automunito. Il luogo di lavoro è la provincia di Pistoia. Contattare Emiliano Bogani per candidature al 0573 534190.