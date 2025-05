Efficienza energetica nelle scuole. Contributi per quasi tre milioni

Due milioni e 800mila euro di contributi della Regione Toscana per interventi di efficientamento energetico di quattro scuole a Quarrata, San Marcello Piteglio, Larciano e Monsummano Terme. È il risultato dell’apposito bando rivolto agli enti locali con il quale la Regione ha voluto agevolare la realizzazione di queste opere nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità ambientale e risparmio economico. A darne notizia è il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Niccolai: "Favorire e sostenere l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico è un obiettivo prioritario sia della politica europea che nazionale che ritroviamo nella strategia definita nel Piano ambientale ed energetico regionale (Paer). Gli edifici pubblici dei comuni – spiega Niccolai – hanno bisogno di molti interventi di questo tipo e la Regione li supporta concretamente per favorire quella transizione verde che deve riguardare prima di tutto il patrimonio pubblico. Gli interventi finanziati aumentano la qualità e l’efficienza energetica delle strutture che ospitano tante studentesse e studenti, assieme agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici. Ringrazio il presidente Giani e l’assessora all’ambiente Monni per aver scelto di utilizzare i fondi strutturali su una misura così importante per i nostri enti locali". Il bando è cofinanziato dal Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale e sostiene le spese per: isolamento termico di strutture orizzontali e verticali; sostituzione di serramenti e infissi; sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza; sostituzione di scaldacqua tradizionali (cosiddetti “boiler elettrici” e/o alimentati da altro combustibile), con scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare per la produzione di acqua calda sanitaria; sistemi di climatizzazione passiva (sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare).

Nello specifico, al Comune di Quarrata è stato concesso un finanziamento di 495.710 euro per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di Catena, il cui costo totale dell’intervento è di un milione e mezzo di euro. Al Comune di San Marcello Piteglio, per l’efficientamento energetico della scuola primaria don Milani di San Marcello, un finanziamento di 354mila euro su 525 mila euro di costo complessivo. A Larciano sarà finanziato il primo lotto di ristrutturazione ed efficientamento energetico della scuola materna di Larciano con 644mila euro, su un milione e 150 mila euro. Per Monsummano Terme l’intervento riguarderà l’efficientamento energetico della scuola “Mannozzi” e uffici comunali con oltre 1,3 milioni di euro su un costo totale di 1 milione e 740mila.

