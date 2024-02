Ecco un nuovo portale web per le eccellenze del territorio

Online da alcuni giorni il sito www.abetone-cutigliano.it: si tratta di una iniziativa lanciata alla fine del 2022 per promuovere le attività del comprensorio, poi ribadita nel corso della Sagra di Mezza Estate svoltasi nel paese di Cutigliano nella seconda metà di agosto, dove era stato allestito uno stand per raccogliere le adesioni che, nel frattempo, tra imprese e associazioni sono divenute un centinaio. "Il portale ha comportato un investimento complessivo di circa 60.000 euro all’interno dei quali è compresa la progettazione, realizzazione, gestione per 3 anni e costi per posizionamento Seo – si legge nella nota dell’assessore Gabriele Bacci – il tutto per portarlo nel più breve tempo possibile al vertice delle ricerche Google. Ho personalmente lavorato a quattro mani con l’azienda che lo ha realizzato mappando tutti i parcheggi del territorio, percorsi trekking e bici, facendo uno stand alla Sagra di Mezzestate a Cutigliano proponendo gratuitamente uno spazio web a tutte le attività e associazioni del territorio. Il lavoro non termina con questa prima pubblicazione. Verrà poi ulteriormente integrato con eventi di ogni genere purché forniti dall’organizzatore al comune in tempi consoni. Sarà possibile trovare all’interno, dal muratore al ristorante al barbiere, dalle webcam all’apertura degli impianti in tempo reale grazie alla collaborazione con Multipass e Doganaccia 2000. È presente una mappatura di alberghi, case vacanza, b&b. Per stare al passo con i tempi e mantenere l’attenzione sul nostro territorio era importante uscire dal nostro orticello". Evidente la soddisfazione di Bacci per il risultato raggiunto: l’investimento è stato corposo ma il colpo d’occhio è accattivante, le informazioni sono molte e puntuali, utile anche la possibilità di scaricare i file Gpx dei percorsi trekking. Nei prossimi mesi si scoprirà se ci saranno anche i risultati sperati in termini di ritorno.

Andrea Nannini