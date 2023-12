Ecco sei giorni speciali: sconti sulla spesa

Ecco "Ancora di più" a sostegno delle famiglie. Un’iniziativa carica di significati quella dei Soci Conad Nord Ovest per il Natale. Per due fine settimana, dal oggi al 17 e dal 22 al 24 dicembre, tutti i possessori di Carta Insieme beneficeranno, infatti, di una riduzione del 20% sull’importo totale degli acquisti, comprese le promozioni già in corso, (unica eccezione la sarà la promozione Scegli&Sconta 30% in corso sui giocattoli) in tutti i punti vendita Conad nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Prato, Pistoia e Siena. "Questa iniziativa, ideata e promossa direttamente dai Soci Conad Nord Ovest di alcune delle province toscane – spiega una nota – riflette il loro profondo radicamento nelle comunità in cui operano. Conoscendo molto bene e da vicino le difficoltà del momento come l’inflazione e il caro vita, i soci hanno voluto dare un segnale tangibile di supporto alle famiglie restituendo loro la fiducia che quotidianamente ripongono nell’insegna".

"Un gesto importante di solidarietà per ringraziare ognuno dei nostri clienti, che quotidianamente sceglie i nostri punti vendita per i propri acquisti e per restituire loro il valore che ogni giorno ci riconoscono – viene spiegato – . Un impegno e una responsabilità che si rinnovano giorno per giorno per difendere il potere d’acquisto e dare più valore alla spesa".