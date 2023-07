Ecco le novità per permessi e abbonamenti

La nuova gestione dei parcheggi si occuperà anche dei relaivi permessi. Per chiedere dunque il rilascio di permessi ztl e apu è necessario prendere un appuntamento chiamando il numero 0573 371982, al quale risponderà il personale della nuova gestione. I permessi temporanei (giornaliero per caricoscarico, per visite specialistiche e altro) saranno rilasciati dal nuovo gestore, ma continueranno a essere rilasciati anche dalla Polizia Municipale, rivolgendosi allo sportello che si trova al piano terra del Comando in via Pertini.

Rimane di esclusiva competenza della Municipale il rilascio dei permessi invalidi; a tal fine l’ufficio riceve su appuntamento, previa prenotazione telefonica al numero 0573 371981. In piazza Belvedere, dove è presente lo sportello Anagrafe, sarà aperto uno sportello al pubblico dedicato alla gestione e al rilascio dei permessi ztl, e alla vendita degli abbonamenti per la sosta. Gli abbonamenti mensili e annuali saranno erogati dai parcometri, tramite portale e dai tabaccai abilitati. Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a scadenza.