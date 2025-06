Ecco le letture senza barriere in biblioteca

Due libri accessibili nella lingua dei segni italiana e uno sui cani addestrati per aiutare persone con disabilità. Saranno presentati domani alle 15.30 nell’auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio, nell’ambito del Progetto Insieme per comunicare meglio. Si tratta di Rosso Malpelo di Giovanni Verga, L’isola di Martha e La coscienza del cane. Testo educativo e formativo sull’etologia del cane ausiliario per persone sorde e su disabilità diverse dalla cecità, tramite il metodo Cane Rispetta le Eguaglianze Tornando Animale, di Rachele Carrera, Paola Castelletti e Riccardo Arcioni. Alla presentazione interverranno Laura Birtolo, presidente dell’Associazione duepunti Aps, e gli autori Riccardo Arcioni, Rachele Carrera, Paola Castelletti e Fiorinda Pino. Durante l’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato Lingua dei segni italiana e viceversa.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero per la disabilità in collaborazione con Regione, Asl Centro, consiglio regionale Ente nazionale sordi Toscana, Cooperativa Elfo ed Associazione Comunico.

Una delle novelle più intense di Giovanni Verga, diventa quindi accessibile nella lingua dei segni italiana grazie ad un progetto nato per rendere universale ed accessibile a tutti la grande letteratura.

"L’isola di Martha" è invece il primo libro con testo a fronte Lis/italiano. Infine

"La coscienza del cane", un testo educativo che racconta in modo semplice anni di ricerca ma soprattutto la storia, le vite e l’esperienza di coloro che, professionisti, normodotati e disabili, hanno vissuto una singolare esperienza formativa.