Ecco le città gemellate. Ripartono gli ’scambi’

Montale celebra il 25 aprile ricevendo delegazioni dalle tre città europee con cui è gemellato: Senlis in Francia, Langenfeld in Germania e Varazdin in Croazia. Sono gemellaggi di lungo corso che sono arrivati al ventennale per Senlis e al decennale per Langenfeld, mentre l’amicizia con Varazdin è anche più lunga perché risale al 1987. Le delegazioni delle tre città sono guidate dalla sindaca di Senlis Pascale Loiseleur, dal vice sindaco di Varazdin Miroslav Marcovic e dai presidenti del Comitato Gemellaggi di Langenfeld Bernd Geuss e Stephan Meiser. Da Senlis è venuta anche la preside di una scuola media e da Langenfeld un insegnate e quattro studenti, con l’intenzione di riattivare gli scambi tra gli studenti e le scuole. I ragazzi di Langenfeld sono stati ospiti ieri mattina della scuola media Melani e nel pomeriggio hanno incontrato i ragazzi del gruppo parrocchiale della frazione di Stazione.

Le giornate di visita sono organizzate dall’assessorato alla cultura del Comune di Montale e dal Comitato per i Gemellaggi con la collaborazione dell’Auser. Ieri sera al circolo Arci c’è stato un ritrovo e una cena di tutte le delegazioni seguito da un Concerto per l’Europa alla villa Smilea.

Oggi, 25 aprile, le delegazioni parteciperanno alle manifestazioni della festa della Liberazione che prevedono il corteo a partire alle 10,15 dal municipio fino alla piazza Matteotti con la deposizione delle corone in via Martiri della Libertà e in piazza Matteotti. Alle ore 15, alla villa Smilea, si terrà l’incontro ufficiale con il saluto del sindaco di Montale e gli interventi degli altri capi-delegazione. Alle 16 verrà anche inaugurato il museo "Corridoio della storia" nel piano interrato della villa, dove saranno esposti materiali relativi alla seconda guerra mondiale e alla linea gotica. Alle 17 le delegazioni visiteranno la mostra degli artisti montalesi al piano primo della villa e alle 20 si ritroveranno a cena presso la Banda di Fognano. Il 26 aprile è prevista una visita alla villa di Celle e alla biblioteca San Giorgio di Pistoia con la cena serale al circolo Arci. La partenza degli ospiti è prevista il giorno 27. "E’ importante riprendere i contatti con le città gemellate – dice l’assessore alla cultura Tiziano Pierucci – nell’ottica di ripartire attraverso le scuole". "All’origine del gemellaggio con Senlis – ricorda la presidente del Comitato Gemellaggi, Angela Stefanini – ci furono proprio gli scambi tra le scuole fin dal 1994".

Giacomo Bini