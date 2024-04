Ecco l’Agliana Padel Club. Arrivano sei nuovi campi: "Impianto ecosostenibile"

Un nuovo impianto nell’area sportiva adiacente allo stadio comunale. Si tratta dei campi da padel che apriranno a maggio in via Giovannella, angolo via Mallemort. Una nuova opportunità nell’area sportiva di Agliana, che nasce dalla volontà di due giovani amici accomunati dalla passione per lo sport: Emanuele Ciolini (pratese, ma residente a Quarrata) e Jacopo Capizzi (fiorentino), che hanno fondato "Agliana padel club" lanciandosi con ottimismo in questo progetto. "Ci conosciamo da quasi venti anni – raccontano –. Quando abbiamo deciso di dare vita a questo progetto abbiamo preso visione di tutta l’area metropolitana tra Firenze e Pistoia, finché non abbiamo individuato questo terreno e abbiamo capito che era l’ideale. Ci sono state molte difficoltà, a partire dall’acquisto del terreno in piena pandemia, ma non ci siamo mai scoraggiati e siamo rimasti sempre solo noi due nella società. La nostra mission – spiegano Emanuele e Jacopo – è dare un servizio di qualità e competenza alla comunità di Agliana e dintorni. Avremo maestri qualificati, che insegnano da più di dieci anni. Inoltre vogliamo contribuire al benessere, con un impianto polifunzionale che sarà pure un centro di aggregazione".

La struttura è riconosciuta dal Coni e si basa su un progetto ecosostenibile, con impianto fotovoltaico e nuove piantumazioni di alberi. Sarà accessibile anche alle persone diversamente abili, che potranno giocare e muoversi in autonomia. I campi da padel, disciplina ormai diffusa in maniera massiccia e regolamentata dalla Fitp, sono sei, dotati di spogliatoi in acciaio Cor-ten, materiale riciclabile. "In Italia - spiegano i due soci - è già ampiamente praticato e ha una forte presenza nelle comunità sportive locali. Noi ci impegneremo per formare giocatori a 360 gradi, grazie alla competenza dei nostri maestri. È uno sport davvero alla portata di tutti. Ringraziamo di cuore i nostri partner – concludono – per aver creduto nel nostro progetto e averci sostenuto fin da subito".

Piera Salvi