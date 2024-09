Ecco la Biciclettata della salute. Percorso e strade chiuse

Tutto pronto per l’edizione numero 18 della Biciclettata della Salute, organizzata dall’Ascd Silvano Fedi. Appuntamento domani. Ecco le modifiche alla viabilità. In via Panconi, nel tratto da viale Adua a via Spartitoio, dalle 6 alle 14, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli impegnati nella manifestazione. Sempre in via Panconi, nel tratto da viale Adua a via Spartitoio, dalle 10 alle 12.30, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi quelli necessari all’iniziativa.

Nel percorso formato da via Panconi (partenza), via Spartitoio, via Mazzini, viale Petrocchi, via Sacconi, via Puccini, via della Madonna, via Curtatone e Montanara, via Abbi Pazienza, via del Carmine, via delle Pappe, via Pacini, via Palestro, via Cavour, piazza San Leone, via San Matteo, via Roma, piazza del Duomo, Ripa della Comunità, via Pacini, via San Pietro, piazza dei Servi, via Laudesi, via Largo Santa Maria, corso Amendola, corso Silvano Fedi, corso Gramsci, piazza San Francesco, via Porta al Borgo, viale Petrocchi, via Desideri, via San Biagio in Cascheri, viale Adua, via Panconi (arrivo), dalle 10 alle 12.30 sarà vietato il transito al momento del passaggio dei partecipanti alla manifestazione. Di conseguenza saranno chiuse tutte le aree di circolazione all’intersezione dell’anello di percorso, oltre a eventuali ulteriori discipline temporanee di viabilità ritenute necessarie per la sicurezza della pubblica incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada. Inoltre, potrebbero verificarsi restringimenti di carreggiata e direzioni obbligatorie per tutti i veicoli mediante servizio controllato da agenti in servizio di polizia stradale o da personale preposto addetto alla manifestazione.