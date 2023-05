Ecco dieci storie noir "Ma indagano i lettori"

Sarà presentato domani, sabato 27 maggio alle 17,30 alla libreria Mondadori Point di piazza Risorgimento, proprio in centro a Quarrata, il libro di Cristiano Rafanelli "Era già morto quando fu ucciso" (I labirinti, Betti editore). L’evento, a cui sarà presente l’autore, è a ingresso libero. Sarà una presentazione che coinvolgerà il pubblico di appssionati lettori. Il testo racchiude dieci storie noir, sulle quali indaga il commissario De Paoli con l’assistente Federici, ma con una singolare particolarità: è invitato a risolvere gli enigmi anche il lettore, al quale l’autore propone una duplice soluzione. Quale sia quella giusta il lettore lo scoprirà nella pagina successiva.

"Un modo per coinvolgere chi legge il libro – ha spiegato l’autore Cristiano Rafanelli, dal passato di copywriter e poi di insegnante di inglese, e grande appassionato di narrativa – ho sempre pensato che chi ama i gialli si senta un po’ detective nel suo intimo". D’altra parte, "Per ogni crimine, come in genere negli eventi della vita – si legge nella quarta di copertina – non esiste un’unica spiegazione: alla fine comunque una sola è la verità". Proprio per questo motivo in libreria domani Rafanelli cercherà di stimolare l’intervento dei presenti, leggendo alcune pagine dei suoi racconti.

Nelle dieci storie i protagonisti sono persone comuni, che si ritrovano quasi inspiegabilmente a compiere un crimine spinti da un momento di sbandamento personale.

Perfino i due investigatori, uno maturo e l’altro più giovane, nel loro ruolo complementare non escono dall’ordinario, presi dal velato bisogno di affermazione nel confronto intergenerazionale.

D.G.