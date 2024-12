Ecco come visionare tutti i documenti e formulare le proposte

Indubbiamente quello che è un obiettivo primario è continua a sensibilizzare la popolazione sulla cultura della Protezione civile: significa, infatti, educare i cittadini a riconoscere i potenziali pericoli presenti sul territorio per fronteggiare al meglio quelle che possono essere le varie fattispecie dell’emergenza. La scelta dell’amministrazione è quella della massima divulgazione e e condivisione di tutte le procedure.

Il piano aggiornato e gli allegati – si legge nella nota del Comune – possono essere consultati sul sito del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it), nella sezione dedicata alla Protezione civile. Le proposte di integrazione e miglioramenti devono essere inviate all’amministrazione comunale in versione cartacea al protocollo in via Pacini 24; per e-mail all’indirizzo [email protected]; per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].