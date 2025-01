Ecco ’Arte e circuiti’ alla Marconi-Roncalli

Metterci le mani, sporcarsele se necessario, perché la didattica sia fatta non solo di nozioni – necessarie, anche quelle ovviamente – ma anche di "esperienze". È con questo spirito che la scuola secondaria di primo grado Marconi-Roncalli di Pistoia ha ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per sostenere un percorso didattico-educativo a supporto dell’area scientifica che concilia tecnologia e creatività battezzato col nome ‘Arte e circuiti’.

"Tutto nasce da un’idea rinnovata di scuola – fanno sapere dall’Istituto -, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non solo come un luogo fisico, una scuola non più trasmissiva, ma aperta e inclusiva in una società che cambia, dove al centro non c’è unicamente la tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la utilizzano. È in questa prospettiva che gli insegnanti dell’area scientifica spinti dalla passione per una didattica del fare, laboratoriale, cooperativa e interculturale hanno elaborato un percorso che ha ottenuto il finanziamento della Fondazione Caript, ormai da anni a fianco delle scuole attraverso tante iniziative legate ad azioni sempre più innovative.

Il progetto premiato intende, da una parte, ampliare la strumentazione tecnologica della quale le ragazze e i ragazzi ormai da anni immersi in un ambiente digitale dispongono, ma nello stesso tempo spingerli verso un uso diverso di tipo creativo dei dispositivi, in particolare verso attività artistiche quali la fotografia, la musica, il disegno digitale. Per dare all’iniziativa una valenza ancora più significativa e porla in un’ottica di occupazione futura, è stato previsto l’intervento di un fotografo professionista. È senz’altro questa un’occasione per ciascun alunno coinvolto di farsi protagonista del proprio percorso di crescita e formazione".