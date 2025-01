"E ora incontri con cittadini e associazioni"

Con il voto favorevole della maggioranza, il Consiglio comunale di lunedì 30 dicembre ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Serravalle Pistoiese, il primo presentato dall’assessore Benedetta Vettori. Adesso, dopo il disco verde ricevuto, il documento verrà calato sul territorio, attraverso una serie di incontri che l’amministrazione comunale sta già predisponendo con i cittadini, i sindacati e le associazioni presenti sul territorio, come afferma l’assessore Benedetta Vettori: "Già da gennaio faremo degli incontri con la cittadinanza nelle varie località del territorio. Questi incontri erano già stati previsti per rendicontare la prima metà del mandato e, In questa occasione, affronteremo anche il tema del bilancio. Ci confronteremo direttamente anche con le associazioni di categoria e con i sindacati. Con tutte queste realtà parleremo volentieri di tutte le problematiche che ci troviamo ad affrontare quotidianamente".

Il varo del bilancio è stato quindi un momento di grande soddisfazione per l’intera giunta del sindaco Piero Lunardi: "E’ un bilancio solido, sano – prosegue Vettori –, approvato dal revisore dei conti. E’ un bilancio che non alza le tasse ai cittadini, ma che continua a garantire i servizi con le tariffe più basse di tutta la provincia. Si continua a perseguire la linea adottata negli ultimi anni, cercando di applicare il minor importo possibile della discarica sul corrente. le tasche dei contribuenti. Malgrado la revisione della spesa e altri problemi di carattere generale – conclude l’assessore Vettori –, ci confermiamo un Comune che ha una grande solidità da un punto di vista finanziario e questo ci permette di fare programmi a medio e a lungo termine".

