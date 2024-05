E’ morto l’ex sindacalista Mattei

Vasto cordoglio in città per la morte di Valerio Mattei. Aveva 69 anni ed era molto conosciuto e stimato anche per il suo impegno sociale e politico. Un uomo impegnato, Mattei, un sindacalista, attivo fin da ultimo in tante realtà del volontariato pistoiese.

Mattei è è stato operaio dell’indotto Breda (oggi Hitachi) e per anni membro del direttivo provinciale della Fiom Cgil dove si è fatto apprezzare per l’impegno e la passione. Una volta raggiunta la pensione le sue energie Mattei le ha messe ancora a disposizione degli altri e da pensionato, Mattei ha prestato volontariato nella Croce Verde e al circolo Arci Bugiani di Pistoia.

La notizia della morte si è velocemente sparsa fra gli amici, ma anche fra le tante persone che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo sia da sindacalista attivo che poi nel volontariato. ll Circolo Arci Le Fornaci – con un post sui social – esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Valerio, storico socio Arci del Circolo. "Ricorderemo sempre – si legge nel messaggio di cordoglio – il suo impegno e la sua dedizione. Sentite condoglianze alla famiglia e al circolo".