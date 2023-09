È Morto Casagrande, Storico Autista a Quarrata: Addio a Rino "il Biondo"

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nel pomeriggio di domenica 3 settembre Rino Casagrande. Era nato nel 1946 e aveva vissuto e lavorato a Quarrata, dove era stato un volto conosciuto alla comunità di artigiani, soprannominato "il biondo" per il colore dei capelli, negli anni d’oro della filiera del mobile e dell’imbottito. Per la sua mansione di autista di camion per la ditta di autotrasporti di Romano Chiti infatti ogni giorno girava tutte le tappezzerie del territorio, per caricare e trasportare divani e poltrone poi destinati al mercato dell’Italia centro meridionale e anche oltre confine. Soprattutto con chi prestava manodopera nelle piccole e medie imprese artigiane, Rino detto il Biondo aveva instaurato quei tipici rapporti cordiali di chi si trova spesso a condividere i momenti di lavoro.

La ditta Chiti autotrasporti negli anni ‘70 e ‘80 dette infatti un grosso contributo all’esportazione dell’imbottito quarratino, aiutando i produttori offrendo non solo il servizio di trasporto, ma anche quello di deposito.

Tanti i messaggi sulle pagine social delle persone che a Quarrata ricordano Rino Casagrande con espressioni di cordoglio e condoglianze alla famiglia.

Per dare l’ultimo saluto a Rino la santa messa sarà celebrata oggi pomeriggio martedì 5 settembre, alle ore 16, nella chiesa di San Giuseppe Artigiano in Violina (in foto), partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di via Brunelleschi, a Quarrata.

D.G.