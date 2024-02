È arrivata la fibra ottica: "Un passo avanti per tutti"

Da ieri, la fibra ottica è disponibile anche a Serravalle. Lo hanno annunciato nelle scorse ore il vice-sindaco Federico Gorbi e l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, insieme al manager di Open Fiber Toscana Marco Gasparini. E’ stata proprio quest’ultima azienda ad occuparsi della realizzazione dell’intervento: sul territorio comunale c’è adesso nuova rete di oltre 26 chilometri di lunghezza che vede al momento 563 unità immobiliari collegabili nelle zone di Castellina, Ponte di Serravalle, Case sparse e Ville. "Siamo felici di aver concluso i lavori a Serravalle – ha affermato Gasparini - finalmente la cittadinanza avrà una rete in banda ultralarga all’altezza delle sfide del futuro". Anche chi vive nelle zone più defilate dal centro avrà da ora in poi la possibilità di beneficiare della cifra.

"E’ in corso un lavoro capillare di infrastrutturazione digitale che riguarda numerosi Comuni toscani in grande maggioranza situati nelle cosiddette "aree bianche", quelle in cui non è presente un’infrastruttura per la banda ultralarga e nessun operatore ha mostrato interesse a investire – ha spiegato l’assessore Ciuoffo - anche nel caso di Serravalle, si tratta di una buona notizia che fa compiere al territorio un sicuro progresso, fornisce ai cittadini un motivo in più per rimanere e alle imprese un impulso allo sviluppo delle loro attività".

I clienti interessati dovranno contattare un operatore tra quelli presenti sul sito web di Open Fiber e scegliere il piano tariffario. A quel punto, l’azienda contatterà l’utente, per fissare un appuntamento e pianificare l’intervento. A lavoro concluso, il cliente potrà navigare su internet ad una velocità massima di 10 Gigabit al secondo. Ed avrà a disposizione servizi come lo streaming online in HD e 4K, il telelavoro e la telemedicina. "L’impegno della Regione è stato molto apprezzato dalla nostra amministrazione - ha sottolineato Federico Gorbi, da assessore alla transizione digitale ed informatica del Comune di Serravalle - poiché ci aiuta a proiettare verso il futuro il nostro territorio, a fornire opportunità di crescita alle aziende e a rendere più efficace il servizio di banda ultralarga per numerosi residenti".

Giovanni Fiorentino