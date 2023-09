Due mesi senza l’ufficio postale. Guasto pure lo sportello Postamat

Ufficio postale chiuso per più di due mesi: è quello di San Marcello, il più grande di tutta la Montagna Pistoiese. E, le reazioni, irritate, non si sono fatte attendere. "Poste Italiane – si legge nella nota che è stata diramata il 30 agosto scorso – comunica che l’ufficio postale di San Marcello Pistoiese, a partire da lunedì 4 settembre, sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis-Casa dei Servizi Digital“, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del “digital divide“ (ovvero il divario che vede esclusa una porzione della popolazione dai servizi digitali). Durante il periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di San Marcello Pistoiese la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Maresca in via della Vittoria, 246 che sarà disponibile a partire dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45".

Di questa nota però, pare non ne avessero avuto notizia i cittadini. Con il progetto Polis, in pratica si può accedere a servizi come rilascio passaporto, casellario giudiziario o documenti Inps e molto altro, facendo risparmiare molti viaggi a Pistoia e molto tempo. Ma perché il servizio vada a regime ci vorranno alcuni mesi. Per ora, complice un’informazione approssimativa, si sono infuriate molte persone che hanno sfogato il proprio malumore sui social.

I lavori, per un importo di 190mila euro, dureranno fino all’8 novembre. Per svolgere operazioni pomeridiane, l’ufficio più vicino è quello di via Donatori del Sangue, a Pistoia. Il postamat più vicino invece è a Le Piastre, e quello di San Marcello non funziona. Il risultato è stata una processione di persone imbufalite, che si augurano che si tratti di un guasto, perché due mesi senza sportello sarebbero veramente troppi. I correntisti di Poste Italiane non pagano commissioni e servirsi degli sportelli bancari invece sarebbe soggetto a commissioni, raramente a buon mercato, fatta eccezione, così pare, per quello in piazza Matteotti.

C’è chi propone di allestire un ufficio temporaneo in Comune o in qualche altra struttura, anche per non mandare a Pistoia i dipendenti dell’ufficio chiuso, risparmiando così un bel po’ di disagi anche a loro. Il sindaco, a suo tempo, aveva manifestato la disponibilità di alcuni locali, se ce ne fosse stata la necessità.

Andrea Nannini