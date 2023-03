Due donne speciali: Annunziata compie 103 anni E Siria ne ha festeggiati 94. Tantissimi auguri

Oggi è un giorno straordinario per la signora Annunziata Fantacci che compie la bellezza di 103 anni. Questo è il messaggio arrivato in redazione per lei: "Oggi la mamma compie 103 anni. La mamma è sempre stata una donna forte, capace di guardare innanzitutto al lato positivo delle cose. Non ha perduto questa visione del mondo e ancora adesso, malgrado l’età, ci sorprende con la sua voglia di vivere. L’accudiamo tutti con tanto amore. Lei ci è grata di questo e il suo sorriso, la luce nei suoi occhi, sono per noi la migliore ricompensa".

Tanti auguri nonna Siria

Ieri, giovedì 23 marzo, nonna Siria Martignoli ha raggiunto anche lei lo straordinario traguardo dei 94 anni. Questo il messaggio per lei: "Un caro augurio alla mia Nonna Siria Martignoli che ha compiuto 94 anni. E’ stato un giorno di grande festa. Un bacio. Sena".

Tantissimi auguri a queste due splendide donne anche da parte della nostra redazione.