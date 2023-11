Due defibrillatori grazie alla Pistoia-Abetone

Pistoia, 20 novembre 2023 – Nella sede della Provincia di Pistoia la Ets Regalami un sorriso – in collaborazione con la Asd Silvano Fedi di Pistoia – ha consegnato due defibrillatori acquistati grazie al ricavato dei servizi fotografici alla gara Pistoia-Abetone. Questo impegno organizzativo nell'allestire una delle gare più prestigiose del panorama podistico nazionale e internazionale ha sempre un ritorno in solidarietà. La gara è diventata oramai un mito nell'immaginario dei podisti: riuscire ad arrivare all'Abetone dopo 50 Km partendo da Pistoia è il classico "sapore della sfida".

La ETS Regalami un sorriso ha realizzato, con una assiduità ventennale, il servizio fotografico alla gara che ha permesso di acquistare per l'anno 2023 ben due defibrillatori che sono stati donati all'Associazione Pro-Loco di Le Piastre e alla Cooperativa "Don Antonio Tesi" di Chiazzano. Queste organizzazioni hanno anche il merito di contribuire all'organizzazione della gara. Per la ASD Silvano Fedi sono ben 6 i defibrillatori donati grazie a questa collaborazione, mentre per la ETS Regalami in sorriso si tocca quota 191.