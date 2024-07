Dono per il Museo Saint-Exupéry. L’omaggio del professor Masotti

Medico e mecenate, il professor Giulio Masotti, presidente della Fondazione Jorio Vivarelli e presidente onorario della Società italiana di geriatria e gerontologia, è molto amato anche ad Alghero dove ha fatto un’importante donazione al famoso museo Mase (Museo Antoine Saint-Exupéry). Masotti era stato medico personale di Consuelo Suncín Sandoval, moglie di Antoine De Saint-Exupéry. Da vero filantropo ha consegnato, durante una cerimonia ufficiale, alcuni preziosi oggetti che vanno ad arricchire la narrazione della mostra espositiva che fa parte dell’Ecomuseo di Porto Conte. Le donazioni sono un grande quadro realizzato da Consuelo, tre volumi sui quali la pittrice e scrittrice ha lasciato dediche e schizzi che raffigurano il "Piccolo Principe" e, infine, alcuni biglietti augurali natalizi. Masotti conobbe la moglie dell’indimenticabile autore de "Il Piccolo Principe" negli anni ‘60, instaurando con lei un’amicizia che durò fino alla sua morte, nel 1979. Un incontro dovuto al fatto che la donna soffriva di asma allergica e mentre si trovava in Toscana per alcune terapia, incontrò proprio Masotti che si prese cura di lei e nacque una solida amicizia. In questi anni ha custodito le testimonianze di questo rapporto, ma una visita al Mase nel 2021 ha cambiato i suoi piani: la Torre Nuova non poteva che essere il luogo migliore per conservare la sua collezione. Un dono importante, che regala al Mase la possibilità di raccontare ai visitatori un nuovo capitolo dell’incredibile biografia e storia della vita di Antoine De Saint-Exupéry e di sua moglie Consuelo. Quest’estate, i pistoiesi in vacanza in Sardegna, potranno andare a visitare il museo e vedere con i propri occhi gli oggetti regalati dal loro concittadino.

Giovanna La Porta