Donna morta a Buggiano, per la Procura non fu omicidio

Pistoia, 28 ottobre 2024 – Per la procura di Pistoia non fu un omicidio la causa della morte di una donna di 39 anni, avvenuta l'11 giugno scorso a Buggiano ( Pistoia). La donna, trovata senza vita in un campo adiacente alla propria abitazione (situata in un gruppo di case prefabbricate abitate da una comunità sinti, da tempo stabilitasi sul posto), si sarebbe infatti suicidata: per questo il pm ha chiesto l'archiviazione del caso. Dalle indagini non sarebbero emerse responsabilità da parte del marito, che era stato subito iscritto nel registro degli indagati, ma che nelle ore del decesso si trovava in realtà a Prato. La prima ipotesi formulata dagli inquirenti era stata quella di uno strangolamento con successiva messa in scena di un suicidio. Ma dalle successive e più approfondite indagini, come detto, è stata proprio quest'ultima ipotesi a prevalere. Ora spetterà al gip decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione.