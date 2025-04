Marianna Gigli, la morte dell’amata maestra scomparsa a 41 anni e il grande cuore dei genitori

San Marcello-Piteglio (Pistoia), 4 aprile 2025 - In ricordo della loro figlia, scomparsa improvvisamente un anno fa a soli 41 anni, hanno deciso di donare al presidio ospedaliero Pacini di San Marcello-Piteglio un capillaroscopio, uno strumento medico utile per la diagnosi e il monitoraggio di malattie vascolari e autoimmuni. Autori del bel gesto i genitori di Marianna Gigli, Luciano e Irma.

"Abbiamo scelto questo presidio – hanno detto i due genitori – perché lo consideriamo un punto di riferimento importante per la montagna".

Dopo essersi confrontati con il dottor Marco Frati, direttore della struttura di Medicina Interna, la scelta è caduta su questo dispositivo, che permette di analizzare la morfologia e la concentrazione dei capillari attraverso una sonda con telecamera. Il capillaroscopio, di semplice utilizzo e completamente indolore, può essere integrato facilmente nelle visite ambulatoriali ed aiuta a fornire una valutazione più accurata delle condizioni di salute dei pazienti.

Il capillaroscopio è stato ufficialmente consegnato alla struttura di Medicina di San Marcello e il dottor Marco Frati, insieme all'infermiera coordinatrice Erica Gualtieri, ha voluto esprimere la propria gratitudine: "Ringraziamo vivamente i genitori di Marianna, ma anche i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno contribuito all'acquisto di questo strumento". Un riconoscimento è arrivato anche dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio, che ha sottolineato come questa donazione vada a potenziare la strumentazione del Poliambulatorio medico.

Oltre ai genitori di Marianna, hanno contribuito alla raccolta fondi il personale dell'Istituto comprensivo di San Marcello, dove Marianna insegnava, i dipendenti della Fondazione Turati e altri singoli donatori. Un supporto fondamentale è stato dato anche dalla responsabile dell'Ail della provincia di Pistoia per le procedure burocratiche. Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre ai donatori, la dottoressa Giulia Carnesecchi (reumatologa), la vicepreside Francesca Vogesi, l'assessore Roberto Rimediotti e Maria Giustina Guerrini in rappresentanza dell'Ail.

Marianna Gigli era una maestra amatissima da tutti dai suoi alunni e dalla comunità scolastica. Insegnava nella scuola primaria dell’istituto scolastico di San Marcello Pistoiese ed era conosciuta e apprezzata per la sua dedizione e la sua passione. Purtroppo, il 3 febbraio 2024 un improvviso malore l’ha strappata ai suoi cari. Un dolore immenso per la comunità, nella quale Marianna si era sempre distinta per le sue capacità sia negli studi che nello sport.

Faceva parte anche di una squadra di pallavolo con cui aveva ottenuto ottimi risultati a livello provinciale e nazionale. Negli ultimi anni della sua breve vita aveva affrontato con grande terminazione alcuni problemi di salute. Poi, purtroppo, il decesso.