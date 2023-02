Donazione ai bambini del "centro Mimmo" Caritas

La solidarietà, e non soltanto la politica, al centro dell’attività portata avanti sul territorio pistoiese da parte degli attivisti del M5s. Una delegazione guidata dall’ex capogruppo in consiglio comunale Nicola Maglione ha effettuato la prima consegna di giocattoli e libri per bambini che erano stati raccolti ai gazebo durante il mese di gennaio organizzati dallo stesso M5s. Il tutto è stato dato ai referenti del "Centro Mimmo" della Caritas diocesana. "Ringraziamo di cuore le persone che hanno donato, con generosità ed entusiasmo, per aiutarci a regalare dei sorrisi ai piccoli meno fortunati – commentano dal Movimento 5 stelle – il materiale raccolto è molto e nei prossimi giorni lo porteremo anche ad altre realtà che operano sul territorio. Ma non basta, purtroppo, e non ci fermiamo". Una occasione per il M5s per essere ancora più presente in mezzo alla gente ed aiutare il prossimo. "Intendiamo continuare con iniziative simili per raccogliere abiti dei quali, secondo chi opera quotidianamente in associazioni, enti o case famiglia, c’è una crescente necessità – concludono – nessuno deve rimanere indietro: questa è la politica che vogliamo per migliorare la società".