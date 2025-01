Donazione a Il pozzo di Giacobbe: "L’impegno per i più deboli"

Un regalo inaspettato, è stata la donazione che l’associazione Pozzo di Giacobbe ha ricevuto in dicembre dall’azienda ECM Progress Rail di Casalguidi: un assegno di 10mila euro linfa vitale per il lavoro che la onlus quarratina sta svolgendo sul territorio, a fianco degli ultimi e di chi fa più fatica. ECM Progress Rail, solida realtà del territorio pistoiese nell’ambito della segnalazione ferroviaria, non ha dimenticato che ci sono persone meno fortunate che traggono beneficio dalla presenza di associazioni come il Pozzo di Giacobbe.

"L’attenzione al territorio e il sostegno a chi fa più fatica sono istanze che dovrebbero essere di interesse comune, compreso delle realtà profit e produttive – ha osservato il presidente del Pozzo, Emiliano Innocenti, nel rivolgere parole di ringraziamento al momento della donazione - Un’azienda seria che persegue legittimi obiettivi di business e che nel contempo ha a cuore il benessere dei propri collaboratori non dovrebbe, secondo noi, esimersi dal concorrere al bene della comunità in cui si trova. Le aziende sono collante per il territorio in cui agiscono creando ricchezza per i propri dipendenti e l’indotto, ma ne ricevono anche i benefici che derivano dalla qualità delle infrastrutture, dall’interlocuzione con le varie componenti del territorio e dal senso e valore di comunità".

Il Pozzo di Giacobbe da quasi 40 anni opera sul territorio di Quarrata e non solo. Ma è sempre difficile per le associazioni di questo tipo avere accesso a risorse che permettono di portare avanti i progetti che derivano da una lettura dei bisogni, e spesso i bandi per i finanziamenti non riescono a coprire alcune delle necessità più impellenti. "Una donazione liberale come questa ha una doppia valenza – ha aggiunto Innocenti - ci permette di rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà. È con sincero e commosso senso di gratitudine che ringraziamo ECM Progress Rail".

Daniela Gori