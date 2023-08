Oggi è un giorno speciale per Domenico Baldi, comandante della polizia municipale di Marliana, che festeggia il suo compleanno. Sulla sua torta ci saranno 60 candeline, e questo è il bellissimo messaggio arrivato in redazione per lui: "In questi sessant’anni ci hai insegnato così tante cose. Con te abbiamo imparato il vero significato della parola amore, del rispetto e dell’amicizia. Sei sempre stato per noi un esempio e siamo sicure che ancora abbiamo molto da imparare da te. Tantissimi auguri di buon compleanno da tua moglie Luigia e da tua figlia Erica". Al comandante Baldi tanti auguri anche da parte del nostro giornale.