Domani sera proiezione de "I sette fratelli Cervi". In sala Adelmo e una delegazione della Gkn

Sarà "I sette fratelli Cervi" di Gianni Puccini (Italia 1968) la pellicola in cartellone domani, giovedì 20 febbraio, allo Spazio 77 (via Ciliegiole 77, Cral Hitachi, ore 21) per i "Giovedì al cinema", ma a rendere ancor più speciale l’appuntamento sarà la presenza di Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti nel 1943 a Reggio Emilia. Nel lungometraggio che alla fine degli anni ’60 portò la vicenda dei contadini emiliani sul grande schermo, Gianni Puccini dirige un cast importante, nel quale spicca Gian Maria Volonté nel ruolo di Aldo Cervi. Un film potente e ancora attuale, che restituisce la storia della famiglia Cervi in modo fedele ed efficace, pur nel registro cinematografico del tempo. Organizzata dall’Anpi provinciale, la serata poi proseguirà con la presentazione del libro di Franco Zunino "Io Adelmo Cervi: il ribelle dei campi rossi": "In questo libro – dice l’autore - racconto la vita, quella di Adelmo, profondamente intrecciata con quella della sua famiglia, a partire da un’infanzia contrassegnata dalla dura fatica dei lavori nei campi, per dare una mano alla famiglia nel podere dei Campi Rossi. Il libro racconta di quando Adelmo decide di andare a lavorare fuori casa e poi, col cugino Gelindo, di proseguire gli studi in Unione Sovietica e, dopo il ritorno in Italia, del lungo viaggio compiuto con la compagnia di burattinai di Otello Sarzi, compagno di lotta del padre Aldo. Il libro contiene anche i preziosi contributi di Luciana Castellina, don Luigi Ciotti, Moni Ovadia e Vauro Senesi". Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo Hitachi (0573.32626). In sala sarà presente anche una delegazione della Gkn di Campi Bisenzio.

