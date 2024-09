Domani sera incontro del Pd alla Smilea

"Autonomia differenziata,

un referendum per l’Italia" è il titolo di un incontro pubblico che si terrà domani sera, venerdì 20 settembre, alle ore 21, alla villa Smilea di Montale su iniziativa del Partito Democratico di Montale. Interverranno Marco Sarracino, deputato del Pd e responsabile della coesione territoriale nella Segreteria Nazionale del partito, il professor Gaetano Azzariti, ordinario di Diritto Costituzionale all’Università La Sapienza di Roma e Simona Querci, componente della segreteria regionale del Pd. Svolgerà la funzione di moderatrice dell’incontro Valentina Meoni della segreteria del Pd di Montale. "L’incontro è importante non solo per il valore degli intervenuti – dice Valentina Meoni –, ma perché è un’occasione per tutti di avere informazioni approfondite sul tema dell’autonomia differenziata".

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare – aggiunge il segretario del Pd di Montale Salvador Righi (foto) – e non solo i nostri iscritti e simpatizzanti, ma anche coloro che hanno orientamenti politici diversi". L’iniziativa promossa dal Pd fa seguito a un impegno nella raccolta delle firme per il referendum abrogativo della legge sulla autonomia differenziata. "La nostra presenza ai banchini in piazza nei giorni di mercato – spiega Righi – è servita non solo per la raccolta delle firme, ma per incontrare le persone e parlare con la gente". All’incontro sono stati invitati anche tutti i consiglieri comunali.

Giacomo Bini