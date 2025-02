Domani "Giornata mondiale dei calzini spaiati". E i bambini hanno creato i braccialetti dell’amicizia

Da dodici anni, il primo venerdì di febbraio si celebra in tanti paesi del Mondo "La Giornata dei Calzini Spaiati": per abbracciare ogni differenza, dire no al bullismo e incoraggiare l’inclusione. Quest’anno la giornata ricorre domani, venerdì 7 febbraio, quando si ripeterà l’usanza di indossare calzini non uguali come segno di solidarietà e vicinanza. La giornata è nata in Australia nel 2013 per promuovere la salute mentale e contro ogni forma di bullismo. Il mese di febbraio fu scelto perchè è il più "spaiato". In Italia ha preso il via da una scuola elementare di Terzo di Aquileia. Intanto a Pistoia, domani, in occasione della "Giornata dei Calzini Spaiati", i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci hanno realizzato i "Braccialetti dell’Amicizia", per un amico, un’amica o una persona a cui vogliono bene. "Attraverso la scelta personale di sette fili colorati – spiega la scuola –, questi bracciali sono un simbolo dell’importanza di unire le differenze per creare qualcosa di unico e significativo oltre l’Inclusione. I manufatti realizzati con piccoli telai di cartone, promuovono l’espressione personale, la condivisione e la riflessione sul significato dell’amicizia e del lavoro di squadra, stimolando la creatività e le abilità manuali".

lucia agati