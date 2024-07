Domani festa della battitura del grano

La festa della Battitura del grano al podere di montagna è alla terza edizione e tutto è pronto per partecipare un evento che ci ricorda l’attività e la tradizione di una volta e, al tempo stesso, sottolinea le difficoltà degli agricoltori di oggi. Quest’anno l’appuntamento è per domani, domenica 28 luglio, sulla Montagna Pistoiese. A partire dalle 10 e fino a sera, a Spignana la festa sarà a cura dell’azienda agricola Podere Africo di Andrea Signorini che si trova a Spignana, in via Podere Africo numero 31, e per informazioni il numero è

il 388-4821650.

Ci saranno tante le attività per una festa dedicata a grandi e bambini, sarà celebrata la santa messa, ci sarà la battitura del grano e non mancheranno cibo e giochi, musica e cena sotto le stelle.

L’evento, a cui collabora Coldiretti Giovani Impresa: "E’ un modo per ricordare l’importanza storica del grano, che in montagna matura in piena estate, e le criticità della filiera che rende difficile produrre reddito per gli agricoltori italiani, che devono competere con il grano proveniente da altri paesi con regole produttive, che sarebbero proibite in Italia. Da qui – si legge nella presentazione della festa di domani – una delle battaglie di Coldiretti a difesa della dieta Mediterranea, che vorrebbe che gli standard produttivi imposti ai produttori italiani, valessero anche per gli alimenti importati".