Dodici mesi con il volontariato. Il calendario omaggio de La Nazione

Donarsi e donare tempo, abilità o semplicemente impegno e spirito di condivisione e solidarietà. Gratuitamente, ovvero con le tasche vuote ma il cuore pieno. C’è un pezzo di mondo intorno a noi che brilla di una luce propria bellissima, che risplende e che merita il racconto. Fosse anche ‘solo’ attraverso dodici foto. Tante sono, una per ciascun mese, quelle raccolte nel calendario 2025 proposto anche quest’anno dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee – La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno – che sarà consegnato in regalo ai nostri lettori sabato 28 dicembre acquistando una copia del giornale, dedicato quest’anno al meraviglioso mondo del volontariato.

Sfogliando il calendario ritroverete alcuni dei protagonisti della vita pistoiese di tutti i giorni, tutti presi in prestito al mondo del volontariato cittadino: uomini e donne che attraverso associazioni, enti e gruppi prestano un servizio che risponde al solo spirito di solidarietà, passione e gioia. Dodici scatti che raccontano una parte di queste realtà operative sul nostro territorio ma che si fanno sintesi e bandiera di una dedizione sconfinata che accomuna tutti, a prescindere dal loro ambito d’intervento.

Il volontariato infatti, dalle città ai più piccoli centri, è un sentimento sano e contagioso, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Tutti possono essere volontari e promuovere il proprio impegno nei più diversi settori. Ed è per questo che vogliamo ringraziarli, ancora una volta, per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno.

Chi volesse quindi compiere questo viaggio insieme può recarsi nelle edicole sabato 28 dicembre e assicurarsi gratuitamente una copia del calendario 2025, la cui copertina porta la firma di Giancarlo Caligaris. Qui fa bella mostra di sé una sfilza di mani protese in avanti: segno universale del dono, dell’accoglienza e del sostegno. Quale migliore auspicio e compagnia dunque per l’anno che verrà, con l’augurio di buone feste a tutti i nostri lettori.