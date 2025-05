Dmo, approvati gli atti. Ora via alle nomine: "Volano per il territorio"

Saranno nominati nel giro di poco meno di un mese il presidente e i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Turismo. Dopo l’approvazione degli atti avvenuta nell’ultimo consiglio comunale, il Comune provvederà a giorni a far trascrivere il provvedimento dal notaio, per dare efficacia completa al nuovo organismo. Dopodiché, nell’arco di qualche settimana, il sindaco Claudio Del Rosso è intenzionato a scegliere, come previsto, i componenti dell’organo di indirizzo. Il consiglio di amministrazione, tra i primissimi atti, dovrà provvedere alla pubblicazione di un bando a livello nazionale per la selezione del direttore generale. Questa figura professionale riceverà un compenso lordo di circa 100mila euro l’anno. Insieme a lui, la struttura partirà con altre cinque figure: un addetto marketing, due amministrativi e due operativi. Ciascuno di questi riceverà 30mila euro l’anno. A loro, in seguito, si aggiungeranno un altro addetto marketing e un ulteriore impiegato amministrativo. Anche gli altri dipendenti saranno assunti attraverso procedure di selezione nel rispetto della normativa.

La Fondazione Turismo-Dmo e l’ufficio turismo del Comune, nel secondo semestre di quest’anno provvederanno al passaggio di una serie di competenze che sarà completato alla fine del 2025. Sulla nascita del nuovo organismo, continuano ad arrivare commenti.

"La costituzione della Fondazione Turismo da parte del Comune di Montecatini non è una buona notizia solo per la città termale ma per tutta la Valdinievole. L’ambito turistico della Valdinievole avrà a disposizione uno strumento potentissimo dal punto di vista delle risorse a disposizione". Così interviene il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Niccolai, componente della commissione sviluppo economico e turismo, che plaude alla nascita della Dmo. "Non c’è che da augurarsi che la Dmo possa crescere – prosegue Niccolai - e rafforzarsi anche nella sua composizione, intanto voglio esprimere un apprezzamento sentito all’amministrazione comunale di Montecatini guidata da Claudio Del Rosso che, in pochi mesi, è passata dalle parole ai fatti. Gli operatori turistici della nostra zona chiedevano da anni che questa realtà avesse finalmente la luce. Con la Dmo nasce una collaborazione tra pubblico e privato su obiettivi condivisi".

Daniele Bernardini