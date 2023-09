"#Dituttounpop" Sul divano di Gai Lo show televisivo a villa Stonorov

Prendi un palco e allestisci quel set che normalmente vive di riflettori televisivi, un ‘divano’ per ricostruire l’idea del salotto e mettici dentro chiacchiere attorno a… di tutto un po’. Arriva per la prima volta in versione live "#Dituttounpop" venerdì alle 21.30 nell’anfiteatro di Villa Stonorov, sede della Fondazione Vivarelli, il format televisivo ideato da Simone Gai, qui in veste di mattatore e conduttore assieme a Scira Pratesi. Una replica fedele del talk show di Tvl che porterà al pubblico storie attinte da ogni possibile contesto in salsa pistoiese e toscana all’insegna della leggerezza, per confezionare così una serata piacevole capace anche di ritagliarsi uno spazio importante nell’ambito dell’informazione e della divulgazione.

"Quando ci è stato chiesto di portare alla Fondazione un’idea ci siamo subito detti che una versione live di #Dituttounpop avrebbe potuto essere perfetta – spiega Gai -. Abbiamo chiamato un po’ di ospiti che sono poi il cast della trasmissione: da Serena Nacci, la nostra voce femminile che tornerà anche nella prossima edizione in tv all’attrice Serena Carradori. Con me in veste di conduttrice Scira Pratesi. La formula è quella del talk show con una serie di interventi tra i quali abbiamo previsto Ugo Poli per la Fondazione Vivarelli che racconterà dei prossimi impegni dell’ente e il presidente di Aido, Alessandro Bonanno, la cui associazione sarà destinataria degli incassi della serata. Riproporremo anche un breve estratto del nostro spettacolo sui comici toscani che tanto successo ha avuto, tanto da essere stato richiesto anche in diversi altri teatri della Toscana. Non sarà fisicamente con noi, ma sarà presente comunque in scaletta un intervento di Emanuele Nanni. Per noi questa serata è anche l’occasione per lanciare il ritorno della trasmissione su Tvl, previsto a ottobre".

Uno spazio a disposizione di tutti insomma, che vuole dar voce a quelle realtà impegnate sul territorio in iniziative e progetti che non sempre in altri contesti riescono a trovare spazio adeguato per essere raccontate. "E poi non può mancare la musica – conclude Gai – con l’immancabile Orkestraccia capitanata da Elio Capecchi, che riempirà molti momenti della serata". Lo spettacolo come detto è realizzato in collaborazione con Aido Pistoia e Nadia Meli; l’ingresso è a offerta libera per la stessa Aido, a partire da 15 euro, prezzo comprendente lo spettacolo e la consumazione di un drink. La serata rientra nel cartellone "Notti di stelle" inaugurato questa estate.

linda meoni