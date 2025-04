Distretto Ferroviario. La nomina di Campanella

Una salita al vertice carica di significati. Stefano Campanella è stato nominato vicepresidente del distretto tecnologico Ferroviario della Toscana, Confartigianato Imprese Pistoia esprime grande orgoglio per la recente nomina in qullo che è organismo strategico promosso dalla Regione Toscana per lo sviluppo dell’innovazione nel settore della mobilità ferroviaria. "Un riconoscimento importante che valorizza il lavoro di squadra e la qualità delle imprese del nostro territorio – dice il presidente di Confartigianato Pistoia Alessandro Corrieri -. Il settore ferro-tranviario nella provincia di Pistoia rappresenta un indotto strategico e altamente qualificato, e la nomina di Stefano Campanella è anche frutto del lavoro incessante e proficuo portato avanti da tante realtà artigiane e produttive locali. A Stefano vanno le nostre congratulazioni e il più sincero augurio di buon lavoro: siamo certi che saprà rappresentare con competenza e passione le istanze dell’artigianato toscano".

La nomina di Campanella – spiega una nota – rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un significativo riconoscimento al valore espresso dalle imprese del territorio pistoiese in un comparto chiave per l’innovazione, la sostenibilità e la competitività del sistema produttivo regionale. Il distretto tecnologico ferroviario della Toscana ha il compito di coordinare e valorizzare le sinergie tra imprese, università e centri di ricerca pubblici, con l’obiettivo di favorire investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione. Ma vediamo chi è Stefano Campanella, classe 1972,: è legale rappresentante della Campanella Costruzioni Meccaniche Srl di Pistoia, realtà d’eccellenza nel comparto meccanico. Ingegnere meccanico, è attualmente presidente della Federazione Meccanica di Confartigianato Pistoia e Toscana e, da ottobre 2024, anche presidente nazionale di Confartigianato Meccanica e Subfornitura.

Queste le parole le parole del neo eletto vice presidente. "Ringrazio per la fiducia accordatami. Il mio auspicio è che Confartigianato possa portare nel Distretto una maggiore attenzione alle esigenze delle piccole imprese artigiane, protagoniste fondamentali nelle filiere della mobilità – sice Campanella –. È spesso proprio nelle realtà più piccole che nascono le migliori innovazioni, grazie alla stretta collaborazione tra persone e competenze. Oggi più che mai, investire in ricerca e sviluppo è la chiave per rafforzare competitività e futuro. Il nostro impegno sarà volto a promuovere conoscenza, collaborazione e innovazione per le piccole imprese artigiane". Confartigianato Pistoia rinnova a Stefano Campanella "le più sentite congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro in questo nuovo incarico, certo che saprà rappresentare al meglio l’artigianato toscano nei contesti di più alto livello tecnologico e istituzionale".